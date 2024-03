Incidente sulla A4: due intrappolati nel furgone, traffico in tilt

Grave incidente sulla A4 Torino-Venezia nel pomeriggio di giovedì 21 marzo. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sono rimasti coinvolti due veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.15 all'altezza di Cormano. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza un furgone, con a bordo due uomini di 21 e 43 anni, avrebbe tamponato un tir di grandi dimensioni. Nell’impatto le due persone a bordo del furgone sono rimaste schiacciate e incastrate anche se, per ora, non sembrerebbero in pericolo di vita. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con due ambulanze e un’auto medica. A supporto anche i vigili del fuoco del comando di Milano per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza.

A causa dell’incidente si registrano circa 7 km di coda sul tratto interessato. Lunga colonna di auto dalla zona di Pero fino al luogo dello scontro all’altezza di Cormano.