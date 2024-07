Incidente in autostrada: traffico in tilt, oltre 5 chilometri di coda

Un grosso incidente ha bloccato l’autostrada A4 Torino-Venezia nel pomeriggio di giovedì 4 luglio. Lo scontro, fortunatamente senza feriti gravi, è avvenuto nel tratto tra le uscite di Cormano e Sesto-Cinisello in direzione Trieste. Oltre 5 i chilometri di coda.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e ha visto coinvolto un tir. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 in codice rosso, passato poi a verde una volta viste le condizioni delle persone lievemente ferite. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sono quattro i coinvolti, tra i 20 e i 59 anni trasportati in pronto soccorso per accertamenti.

Sul luogo dello scontro sono giunti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del tratto. Attualmente l'autostrada è congestionata già all'altezza di Novate Milanese.