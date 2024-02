Incidente sulla A4, auto schiacciata dal camion: due feriti

Incidente questa mattina sulla A4 Torino-Milano. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un mezzo pesante, sul tratto Marcallo Mesero Malpensa-Arluno. Attualmente l’autostrada è aperta su una sola corsia per permettere ai viaggiatori, in direzione Milano, di proseguire il percorso. Traffico intenso sul tratto interessato.

Tutto è avvenuto intorno alle 7.10 di oggi, 5 febbraio, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza e dai pompieri, una macchina si è ribaltata per cause ancora sconosciute ed è stata colpita da un camion con una cisterna di cemento pre miscelato. Il mezzo pesante ha, quindi, trascinato il veicolo schiacciandolo contro i new jersey.

A bordo dell’automobile un uomo di 56 anni, mentre alla guida del camion un secondo uomo di 54 anni. Entrambi hanno riportato diverse lesioni e sono stati trasportati con urgenza all’ospedale di Legnano, seppur non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto e per mettere in asse la cisterna.