Incidente sulla A4, coinvolti 5 mezzi: si ribalta un camion

Incidente sulla A4 nella mattinata di lunedì in cui sono rimasti coinvolti cinque mezzi. Il tratto autostradale Milano-Brescia, tra Seriate e Bergamo in direzione Milano, è stato chiuso al traffico per le operazioni di soccorso dei feriti. A intervenire i vigili del fuoco di Bergamo con due squadre, 3 ambulanze, un'automedica e gli agenti della polizia stradale.

Tutto è avvenuto intorno alle otto e mezza del mattino. Nel violento scontro, avvenuto al km 173, sono rimasti coinvolti tre camion, un furgone e un’automobile. Gli operatori che sono intervenuti sul posto hanno subito messo in sicurezza gli automezzi, di cui un camion di grandi dimensioni che si è ribaltato, soccorrendo i feriti coinvolti nell’incidente. Nello scontro sono rimaste coinvolte due donne di 40 anni e quattro uomini di 31, 44, 55 e 70 anni.

I percorsi consigliati

Il tratto è stato riaperto con il transito su due corsie. Traffico sostenuto, in particolare tra Grumello e Bergamo in direzione Milano. Secondo quanto riportato da Autostrade, a chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Seriate, si consiglia di prendere la tangenziale di Bergamo e rientrare in autostrada a Dalmine. Per tratti più lunghi consigliata la BreBeMi.