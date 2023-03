Incidente al casello, i provvedimenti contro l'automobilista killer

Obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria (nell'ospedale di Piacenza) e libertà vigilata per un anno. È il provvedimento disposto dal gip di Milano, Ileana Ramundo, su richiesta del pm Paolo Filippini nei confronti del 39enne responsabile dell'incidente sull'A4 costato la vita a Laura Amato e Claudia Turconi; sinistro avvenuto alla barriera della Ghisolfa lo scorso 18 febbraio.

L'uomo, indagato per omicidio colposo plurimo, prima del terribile schianto era stato portato all'ospedale di Piacenza (non lontano dalla sua abitazione) e a Malpensa dove ha tentato di partire per il Marocco, suo paese di origine. Nello scalo tra Milano e Varese avrebbe dato in escandescenze per via della partenza negata; era quindi stato accompagnato presso il presidio medico dove gli era stato dato un farmaco contenente benzodiazepine.

Dall'aeroporto di Malpensa era poi stato trasferito all'ospedale di Gallarate e da qui era andato via (era stato riaccompagnato in aeroporto da un cugino) senza essere visitato. La tragedia si è consumata apocopo dopo: quando ha ripreso la macchina e ha iniziato correre a 150km/h fino al casello della Ghisolfa.