Grave incidente in autostrada: muore il conducente di un tir

Grave incidente all’alba di oggi, martedì 5 dicembre, sul tratto della A4 Torino-Trieste in direzione Torino, all’altezza dell’uscita di Sesto San Giovanni-Cinisello Balsamo. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un furgone. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, alla guida del furgone si trovava un uomo di 58 anni che ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Per il conducente del tir, invece, non c’è stato nulla da fare. Di lui non sono ancora note le generalità.

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dei fatti, il tir ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantato contro un pilone di cemento speronando il furgone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano che attualmente stanno lavorando per la messa in sicurezza del tratto, dopo il difficile lavoro di recupero del corpo della vittima, schiacciato nella cabina.

Traffico intenso sul percorso autostradale a partire dall’altezza di Agrate Brianza, per una decina di chilometri. Chiusa l'uscita di Sesto, a chi è in viaggio verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Monza. Per le lunghe percorrenze in direzione Milano, prendere l'A58 Tangenziale Esterna di Milano e proseguire in A50 Tangenziale Ovest di Milano.