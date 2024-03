Furgone si schianta in autostrada: morto il guidatore

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 7 marzo in autostrada. L’autista di un furgone ha perso il controllo della vettura colpendo l’auto che lo precedeva. È avvenuto sulla A58, nel tratto tra Paullo e Vizzolo Predabissi in direzione di Melegnano. Per l’uomo a bordo del furgone non c’è stato niente da fare.

Tutto è accaduto intorno alle 17.45. Alla guida di un furgone della SDA, corrieri che effettuano servizio postale, un uomo di 62 anni. L’autista ha perso il controllo della sua vettura per ragioni che non sono state ancora chiarite, andando a sbattere in modo violento contro l’auto che lo precedeva sulla carreggiata. Il furgone si è poi schiantato contro il guard rail.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza e auto medica, ma per il 62enne non c’era più nulla da fare. È morto nell’impatto. Il secondo coinvolto, un uomo di 65 anni a bordo dell’auto, è rimasto illeso e non è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola con un carro soccorso proveniente dalla sede centrale di Milano Messina per le operazioni di estrazione del corpo della vittima e della messa in sicurezza del tratto. Il recupero è stato particolarmente difficile. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada.