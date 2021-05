Incidente in A7, motociclista grave dopo schianto contro un camion

Un motociclista di 58 anni è stato portato via in codice rosso dopo un incidente sulla A7. Il sinistro è avvenuto verso le 18 in direzione Genova, nel tratto della barriera ovest, all'altezza dell'uscita per Binasco, dove l'uomo si è schiantato contro un camion.

Sul posto sono accorsi Polstrada e 118, con ambulanza ed elisoccorso che ha trasportato il 58enne all'ospedale San Raffaele di Milano.Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il ferito, seppur in condizioni gravi a causa di un trauma importante a una gamba, era cosciente.

Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, così come quello di un'auto che sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente. I rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto sono affidati agli agenti della polizia stradale.