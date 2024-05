Incidente in piazzale Accursio, schianto tra un'auto e uno scooter: grave una 38enne

Prima la collisione, poi l’impatto con l’asfalto e la corsa al pronto soccorso in codice rosso. Una motociclista di 38 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente con un’auto in piazzale Accursio a Milano nel pomeriggio di giovedì 16 maggio.

Tutto è successo un attimo dopo le 15.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che alla base dell’incidente ci sia una mancata precedenza.

Le condizioni della 38enne, alla guida di un Sym, sono subito apparse gravi; stabilizzata dai sanitari è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale San Carlo di Milano. Secondo quanto trapelato pare abbia riportato un importante trauma cranico, oltre a traumi ed escoriazioni a torace, braccia e gambe. Le sue condizioni sono delicate. Illeso, invece, l’automobilista.