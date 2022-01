Travolto da una moto, anziano lotta tra la vita e la morte al Niguarda

Un uomo di 86 anni è stato soccorso in codice rosso a Lissone dopo un grave incidente stradale: l'anziano è stato investito da una moto in via Toti, nella frazione Bareggia, a Lissone e ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano.

Secondo quanto ricostruito la chiamata con la richiesta di emergenza è arrivata alla centrale operativa intorno alle 16 e l'Azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica in codice rosso.

L'uomo nell'investimento ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma a una gamba. In via Toti sono giunti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'86enne è stato trasferito in condizioni gravi all'ospedale Niguarda in codice rosso.