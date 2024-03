Incidente nel Milanese, donna investita da un camion: è grave

Grave incidente nel Milanese. Una donna di 60 anni è stata investita mentre attraversava la strada da un camion. L'investimento è avvenuto in via Adua ad Arluno, comune a ovest di Milano. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale di Legnano, riportando ferite gravi.

Tutto è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 11 marzo. La 60enne è stata colpita da un mezzo pesante, un camion di grosse dimensioni. Le condizioni della vittima sono apparse subito delicate tanto che i soccorsi sono giunti sul posto con un'auto medica e un'ambulanza.

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la donna ha riportato un grave trauma al volto e a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Arluno a cui sono affidati i rilievi del caso.