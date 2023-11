Incidente in via Quarenghi, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo

Un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'auto in via Giacomo Quarenghi a Milano (zona Bonola) nel pomeriggio di venerdì 10 novembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 13, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto trapelato sarebbe stato innescato da una mancata precedenza.

Le condizioni del 63enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato, è stato accompagnato con la massima urgenza Al Niguarda; secondo quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi. Le sue condizioni sono delicate.

Si tratta dell'ennesimo incidente che vede coinvolti motocicli. L'ultimo in ordine di tempo quello in cui ha perso la vita Michael Magri, a Rho. Il sinistro è avvenuto martedì 7 novembre. Michael viaggiava su un Tmax che in via Grossi è finito contro una Skoda Fabia guidata da una donna di 67 anni. Nell'impatto, violentissimo, lo scooter si è letteralmente spezzato in due. Trasportato all'ospedale Sacco, il 26enne è stato dichiarato morto poco dopo.