Auto falcia moto: in condizioni disperate la vittima

Grave incidente poco dopo mezzogiorno a Bareggio, a ovest di Milano. Un uomo in moto è stato travolto da un’automobile sulla strada provinciale. A intervenire sul posto due automediche e un’ambulanza. Come riferito dall’agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo.

La vittima è stata trovata dai soccorsi in arresto cardiaco con gravissimi traumi su tutto il corpo. Gli operatori del 118 hanno trasportato l’uomo in ospedale tentando la rianimazione.

Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 11, per la precisione in via Magenta all’altezza del civico 49, a Bareggio. Per fare luce sulla dinamica dei fatti, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Bareggio che stanno cercando di ricostruire l’incidente.