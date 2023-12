Scontro auto-moto in centro a Milano: grave un ragazzo di 23 anni

Incidente nella tarda serata di ieri, martedì 5 dicembre, in centro a Milano. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto in via Vincenzo Monti, all'altezza del civico 92, a pochi passi da piazzale Cadorna. A rimanere gravamente ferito un ragazzo di 23 anni.

Tutto è avvenuto intorno alle 23.30. Non è ancora nota la dinamica precisa dei fatti. Come confermato dall'agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente è avvenuto all'angolo con via Ippolito Nievo.

Il giovane è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'automedica, è stato intubato sul posto e portato in condizioni critiche e in codice rosso al'ospedale Humanitas di Rozzano.