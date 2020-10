Milano, schianto frontale tra Volante della polizia e un'auto: feriti 2 agenti e una donna

La corsa per cercare di fermare i due presunti ladri in azione. La "trappola" all'incrocio, lo schianto - violentissimo - e un'altra corsa, quella verso l'ospedale. Incidente giovedì sera in pieno centro a Milano, dove una Volante della polizia in servizio si è scontrata con una Ford Fusion.

Teatro dello schianto, avvenuto alle 23.20, è stato l'incrocio tra corso Buenos Aires e via Giovanni Pierluigi da Palestrina, proprio di fronte a piazza Argentina. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, le due auto sono finite una contro l'altra e poi, a causa della forza dell'impatto, sono "volate" entrambe sul marciapiede.

Stando a quanto finora appreso, gli agenti stavano rispondendo a una chiamata della centrale operativa, che aveva segnalato due uomini che scavalcavano una recinzione in via da Palestrina. A pochi metri dall'arrivo è avvenuto lo schianto. Pesante, ma fortunatamente non tragico, il bilancio: i due poliziotti sono finiti in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli e della clinica Città studi con prognosi di 5 e 7 giorni, mentre la 29enne alla guida della Fusion è stata portata - anche lei in codice giallo - al Policlinico, dove si trova tutt'ora.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. Resta da accertare soprattutto se la Volante viaggiasse con le sirene e i lampeggianti in funzione.