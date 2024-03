Ha un malore mentre è in bici e finisce a terra: gravissimo un ragazzo

Prima il malore, poi la corsa in ospedale. In codice rosso. Un ciclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo l’alzaia del Naviglio Grande a Milano nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo.

Tutto è successo poco prima delle 16.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il ciclista sia stato colto da malore proprio mentre era in sella alla sua bicicletta ed è rovinato a terra.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno effettuato i rilievi del caso.