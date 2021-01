Cassano d'Adda, perde il controllo della moto e si schianta: gravissimo ragazzino di 18 anni

Ha perso il controllo della moto, è finito a terra e ora lotta tra la vita e la morte. Grave incidente stradale in via Lago Gerundo a Cassano d’Adda nel pomeriggio di sabato 30 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 15.45, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro: pare che il giovane alla guida della moto abbia perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro l’asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con l'elicottero al Niguarda, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cassano d’Adda.