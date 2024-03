Incidente a Milano, schianto tra un’auto e una moto: 32enne in ospedale

Un motociclista di 32 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un’auto all’incrocio tra via Cermenate e via Volvinio nel pomeriggio di domenica 31 marzo.

Tutto è successo poco dopo le 14, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Stando alle prime informazioni lo schianto è avvenuto all’altezza di un incrocio regolato da un semaforo.

Inizialmente le condizioni del 32enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, l’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale. Non sembra in pericolo di vita.