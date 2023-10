Incidente a Cologno, schianto in auto: grave un 18enne

Incidente stradale giovedì sera a Cologno Monzese, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essersi schiantato in auto. Il sinistro è avvenuto alle 21.45 in viale Lombardia, all'altezza del civico 130.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 18enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, le condizioni del giovane - un italiano del 2005 - erano particolarmente delicate e la prognosi è riservata.

I rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Cologno, che al momento non ha però fornito nessuna informazione sullo schianto.