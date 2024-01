Ferrari colpisce la polizia locale in pieno centro: multa da 42 euro

Ha attraversato un incrocio in pieno centro con il rosso e poi ha urtato l'auto della polizia locale. È accaduto ieri pomeriggio, 4 gennaio, intorno alle 14 in zona Brera. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un uomo alla guida di una Ferrari avrebbe ignorato il semaforo rosso all'incrocio tra via della Moscova e via Solferino, attraversandolo secondo le testimonianze, a bassa velocità. Il fatto è stato segnalato da un testimone a una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona.

Qui è iniziato l'inseguimento. Ma il conducente non se ne era accorto: svoltando su via Lovanio, infatti, la Ferrari ha fatto per accostarsi e parcheggiare, ma ha urtato l'auto dei ghisa. A bordo due agenti donna portate al Fatebenefratelli e dimesse con una prognosi di sette giorni.

Al conducente della supercar una multa per cambiamento di direzione da 42 euro (30 se pagata entro i limiti). Per i rilievi sono uscite altre due auto della polizia locale.