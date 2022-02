Ubriaco si schianta col furgone, era stato espulso dall'Italia

Nella serata di martedì 22 febbraio, attorno alle 23, in seguito a una chiamata pervenuta al "112" da parte di alcuni residenti di via Enrico Fermi di Meda (Mb), i militari della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Seregno sono intervenuti in soccorso di un automobilista che aveva perso il controllo di un furgoncino Fiat Fiorino bianco e si era andato a schiantare contro il cancello carraio di un'abitazione posta al civico 26.

I militari, verificate le condizioni dell'uomo, rifiutato da parte sua l'intervento dell'ambulanza, lo hanno quindi sottoposto all'alcol test riscontrando un tasso alcolemico di oltre 1 g/l in entrambe le prove, ragione per cui è stato denunciato in stato di libertà (art. 186 co. 2 bis) per guida in stato d'ebbrezza con sinistro stradale.

Durante gli accertamenti presso la caserma di Seregno è stato appurato che sull'uomo è pendente la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale emessa dall'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Milano il 15 marzo 2021, in relazione alla quale i carabinieri provvederanno a trasferire l'indagato presso i competenti uffici della polizia di Stato.