Incidente in via Danusso a Milano, travolto mentre attraversa: grave

Un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Arturo Danusso a Milano (zona Barona) nel pomeriggio di venerdì 25 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 15:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 61enne sia stato travolto da un mezzo mentre attraversava la strada.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e una ferita alla testa.

Un venerdì di sangue

Quello di venerdì 25 marzo è stato un giorno di sangue per la Città Metropolitana di Milano. Intorno alle 8:30 una ragazza di 18 anni, Camilla Pettinari, è morta in un tragico incidente a Pozzo d'Adda mentre poco dopo, intorno alle 9, un rider di 33 anni è stato travolto da un'auto in Piazzale Loreto.