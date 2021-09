Incidente in viale Brianza, perde il controllo dell'auto per un malore e si schianta

Prima lo schianto con un'auto, poi la corsa in ambulanza verso l'ospedale. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico il 40enne che nella mattinata di lunedì 6 settembre è rimasto coinvolto in un incidente in viale Brianza a Milano (zona Loreto).

Tutto è accaduto un minuto prima delle 10:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dall'Areu il 40enne sarebbe stato colpito da un malore mentre era alla guida, avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un veicolo in sosta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica; il 40enne è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza al Policlinico. Secondo quanto trapelato, fortunatamente, non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico.