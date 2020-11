Incidente in pieno centro a Milano: travolta da un'auto mentre attraversa, gravissima

Grave incidente in pieno centro a Milano: una donna di 37 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava via Caldara, all'altezza di via Lamarmora (zona Guastalla), nella serata di venerdì 27 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 21.55, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata travolta da una Fiat Stilo che stava procedendo in direzione di via Curtatone. L'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali di un incrocio regolato da un semaforo, non è ancora chiaro per chi dei due fosse rosso.

Le condizioni della 37enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automatica in codice rosso. La donna, stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano.