Maxi incidente in centro a Milano: 7 auto parcheggiate distrutte

Sette auto (e una bicicletta) distrutte e due persone in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente avvenuto all'angolo tra via Paolo da Lomazzo e via Bertini a Milano (zona Chinatown) all'alba di lunedì 27 febbraio.

Tutto è successo qualche minuto prima delle 7 e il maxi sinistro è stato innescato dalla collisione di due automobili: una Jaguar e una Ford C-Max. Secondo una prima ricostruzione la Jaguar stava percorrendo via Paolo da Lomazzo (in direzione del centro), mentre la Ford C-Max stava viaggiando lungo via Bertini. L'impatto tra le due automobili è stato devastante, tanto che la Jaguar è carambolata contro altre 5 automobili regolarmente parcheggiate distruggendole.

Il sinistro - avvenuto in una zona in cui la velocità massima consentita è 30 all'ora - potrebbe essere stato innescato da una mancata precedenza, ma gli accertamenti dei ghisa si stanno concentrando sui conducenti delle due automobili, come appreso da MilanoToday.