Malore in bicicletta: un anziano cade e viene investito

Un malore in bicicletta, la caduta e la macchina che non ha fatto in tempo a frenare. Un uomo di 86 anni è stato investito a Bollate questo pomeriggio, 3 gennaio.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 16 in via Don Luigi Uboldi. L’anziano era alla guida della sua bicicletta quando è stato colpito da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo. Dietro un’auto che ha colpito l’uomo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza e un’auto medica, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in condizioni critiche all’ospedale San Carlo di Milano. La dinamica precisa non è ancora stata chiarita.