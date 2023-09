Ragazzino di 17 anni guida l'auto del padre (e si schianta): scatta la maxi multa

Una Citroën C5 distrutta contro un muro e un brutto spavento per cinque ragazzini minorenni, tra cui il 17enne al volante dell'auto. È l'incidente avvenuto in via Leonardo Da Vinci a Corsico (hinterland ovest di Milano) nella tarda mattinata di venerdì 8 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma sembra che il 17enne abbia perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muretto e distruggendo completamente l'auto. Inizialmente le condizioni dei ragazzini sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco.

Fortunatamente non è successo nulla di grave: tre ragazzini hanno riportato lievissime escoriazioni. Più pesanti, invece, le conseguenze sul piano amministrativo. Sono state contestate violazioni al codice della strada (guida senza patente, incauto affidamento e altre violazioni) per circa 7mila euro.