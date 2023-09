Ragazzino di 17 anni guida un'auto (e si schianta)

Una Citroën distrutta contro un muro e un brutto spavento per due ragazzini di 11 e 17 anni, quest'ultimo al volante. È l'incidente avvenuto in via Leonardo Da Vinci a Corsico (hinterland ovest di Milano) nella tarda mattinata di venerdì 8 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma sembra che il 17enne abbia perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muretto. Inizialmente le condizioni de due ragazzini sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco.

Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi sono usciti illesi e hanno rifiutato i soccorsi. Il 17enne, tuttavia, è stato accompagnato al comando di polizia locale dove è stato raggiunto da un famigliare. Il giovane rischia una sanzione amministrativa per guida senza patente.