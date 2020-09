Incidente in Corso Europa a Rho, schianto tra un'auto e un monopattino: un ferito

Una Opel Corsa con il parabrezza devastato dall'impatto, un monopattino elettrico sull'asfalto e un uomo di 32 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Donizetti a Rho nella mattinata di venerdì 4 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Rho; secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne alla guida del monopattino stesse procedendo lungo Corso Europa in direzione del sottopasso mentre l'automobilista si trovasse in via Donizetti. Lo schianto, più nel dettaglio, sembra sia stato causato da una mancata precedenza al semaforo, e i ghisa stanno cercando di capire chi tra i due non ha rispettato il rosso.

Il 32enne ha prima impattato col parabrezza dell'auto e successivamente è stato sbalzato a terra. Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele; avrebbe riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.