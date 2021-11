Incidente a Magenta (Milano), 62enne ferita dopo schianto col monopattino

Una donna di 62 anni è rimasta ferita dopo essersi schiantata contro un'auto mentre stava guidando un monopattino elettrico. Incidente in viale dello Stadio, a Magenta, hinterland ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 2 novembre, intorno alle 14.30.

Sul posto sono intervenuti polizia locale della cittadina e 118, con due ambulanze e un'automedica. La 62enne ha riportato diverse contusioni, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e non corre pericolo di vita. Per via dei molteplici traumi, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. I rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale.

Nei giorni scorsi in Regione è stata approvata a maggioranza una proposta di legge da inviare al Parlamento per modificare l'attuale normativa sull'uso dei monopattini, senza includere il requisito della 'patente', che era stato chiesto da alcuni consiglieri. Il provvedimento prevede l'obbligo del casco e dell'assicurazione per danni a terzi, oltre a estendere ai sedicenni (e non più solo ai maggiorenni) la possibilità di guidare questo tipo di veicoli.