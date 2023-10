Scontro tra moto e bici: è grave una ragazza

Scontro tra una moto e una bici intorno alle 15 di oggi, 17 ottobre. L’incidente è avvenuto in via Solari, all’altezza del civico 46. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche che hanno trasportato entrambi i coinvolti in ospedale.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale non sono ancora chiare le dinamiche precise dello scontro tra un motociclista italiano di 34 anni e una ragazza che viaggiava in bicicletta, di 25 anni, anch’essa italiana. Le condizioni della donna, sbalzata di diversi metri sull'asfalto, sono apparse gravi a causa di un trauma alla testa: gli operatori del 118 l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo.

Meno gravi le ferite riportate dal motociclista che è stato comunque trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo i fatti.