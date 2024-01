Incidente auto-moto di fronte al supermercato: 50enne in codice rosso

Grave incidente a Bresso che ha visto coinvolte un auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13 di venerdì 26 gennaio, in via Vittorio Veneto all’altezza del civico 125, il viale che diventa comune di Milano con via Ornato.

Alla guida della moto un uomo di circa 50 anni e di cui l’Agenzia regionale emergenza urgenza non ha ancora le generalità. Il motociclista ha riportato ferite gravi all’addome e al bacino. Sul posto sono intervenuti i soccorso con un’ambulanza e un’auto medica che hanno portato l’uomo in condizioni delicate all’ospedale Niguarda, in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, i rilievi sono a cura della polizia locale di Bresso che è intervenuta. Lo scontro dovrebbe essere avvenuto di fronte all’ingresso principale del supermercato Il Gigante.