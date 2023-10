Grave incidente nella serata: muore sul posto un uomo

Incidente mortale mercoledì sera a Corbetta, nella periferia ovest dell’hinterland milanese. Ha perso la vita in auto un uomo di 64 anni. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti per cui i carabinieri stanno lavorando. La vittima è deceduta sul posto.

Tutto è accaduto poco dopo le 21 di mercoledì sera. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto in località cascina Belgioiosello sulla strada provinciale 226. Un percorso con molte curve che potrebbero essere state una delle cause del rovinoso sinistro.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso con i vigili del fuoco. Per l’autoambulanza e l’automedica nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo era in condizioni disperate ed è morto sul luogo dell’incidente.