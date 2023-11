Incidente nella notte: muore sul colpo l'autista di un tir

Tragico incidente nella notte sulla A50. Schianto tra un’auto e un tir con a bordo due uomini rispettivamente di 51 e 55 anni. Per il conducente del mezzo pesante non c’è stato nulla da fare. Non è ancora stata stabilita la dinamica dei fatti.

È accaduto tutto poco prima dell’una nella notte tra giovedì e venerdì. I soccorsi sono stati allertati per un grave impatto sulla tangenziale ovest poco prima della barriera Milano Ghisolfa. Sul posto gli equipaggi di due ambulanze e due automediche, ma per il conducente del tir non c’è stata via di scampo: è stato sbalzato fuori dal veicolo e morto sul colpo.

A bordo dell’automobile coinvolta, il 51enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. A intervenire i vigili del fuoco e la polizia per la ricostruzione dei fatti.