Incidente a Rho, schianto tra un'auto e una moto: grave

Un motociclista di 76 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con un'auto in via Capuana a Rho (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 28 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Rho, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'anziano sia rovinato al suolo dopo una collisione con un'automobile.

Le condizioni del 76enne sono subito apparse gravi. L'anziano è stato soccorso dai sanitari della croce viola di Cesate e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda di Milano. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato traumi su tutto il corpo.