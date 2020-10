Milano, grave incidente stradale a Rho: motociclista 'vola' dopo schianto con un'auto

Un motociclista 33enne portato in ospedale in codice rosso e altri due feriti lievi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica lungo via Magenta a Rho (Milano). Nello scontro sono rimaste coinvolte la moto del ferito più grave e un'automobile sulla quale viaggiavano due persone.

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo dell'incidente ha mandato due ambulanze e un'automedica alle 20.18.

Il centauro, stando a quanto spiegato dalla centrale operativa, ha riportato traumi importanti al bacino, a un femore e al polso. Anche se era cosciente, vista la gravità dei traumi, è stato trasportato in codice di massima urgenza al Niguarda di Milano.

Gli altri due feriti sono un 28enne e una 30enne. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di Rho in codice verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri della Compagnia di Rho che in via Magenta sono arrivati con diverse pattuglie.