Grave incidente auto-moto: muore un 27enne

Grave incidente nel pomeriggio a Rho. Schianto tra un’auto e una moto in via Tommaso Grossi, all’altezza del civico 3, in località Mazzo. Due le persone coinvolte, una donna di 67 anni alla guida della vettura e un ragazzo di 27 sulla moto. Per il centauro, trasportato in codice rosso all’ospedale Sacco, non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna è rimasta illesa, ma sconvolta dall’accaduto e per questo trasportata in codice verde all’ospedale di Rho.

Lo schianto è avvenuto qualche minuto dopo le 17. Il luogo dell’incidente è un incrocio semaforizzato, quello dove via Grossi si interseca con via Sartirana. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi potrebbe essere passato con il rosso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza.