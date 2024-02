Incidente sulla tangenziale, auto si ribalta: grave un 19enne

Prima l’urto e le lamiere che si accartocciano. Poi le sirene dei mezzi di ambulanze e vigili del fuoco, infine la corsa in ospedale. Incidente sulla A52 tangenziale Nord di Milano nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua auto ribaltandosi.

Tutto è accaduto poco dopo le 13.30 nel tratto in direzione Sud tra la A8 e la A4 , come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.

Le condizioni del 19enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale. Il 19enne, estratto dalle lamiere contorte, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda per un trauma addominale. Le sue condizioni sono gravi.