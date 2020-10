Milano, incidente in via Beltrami: schianto tra due auto, coinvolta equipe trapianti

Un medico di 63 anni in ospedale, due auto distrutte: devastate dal terribile impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto all'incrocio tra via Olivieri e via Beltrami a Milano (zona Baggio) nella mattinata di martedì 20 ottobre; sinistro in cui è rimasta coinvolta una equipe medica che stava correndo all'ospedale San Carlo per un prelievo di organi.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 6, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che il mezzo con a bordo il personale medico (con sirene e lampeggianti accesi) stesse attraversando l'incrocio quando è sopraggiunta un'altra automobile.

Lo schianto è stato inevitabile. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro persone: quattro uomini di 29, 30, 56 e 63 anni. Le loro condizioni sono subito apparse gravi, tanto he la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. Il medico 63enne è stato traportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato i suoi colleghi del triage lo avrebbero accettato in codice giallo; sarebbe cosciente e avrebbe riportato un trauma toracico e la frattura a un arto. Meno gravi, invece, le condizioni di un altro ferito: trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti di Piazzale Beccaria, sul posto per regolare il traffico, stanno effettuando i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica del sinistro. Le telecamere a circuito chiuso installate nelle immediate vicinanze dell'incrocio potrebbero aver ripreso il sinistro.