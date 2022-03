Schianto tra auto e moto: due feriti nell'incidente

Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale in via Antonio Canova, in zona corso Sempione a Milano, intorno alle 14 di sabato. Lo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte una moto e una Fiat Stilo, ha provocato il ferimento di un 23enne e di un 51enne.

In loro soccorso, in via Canova, sono intervenute due ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza. I feriti, secondo quanto rivelato dalla centrale operativa del 118, sono stati trasferiti negli ospedali Niguarda e Sacco di Milano. Non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per comprendere la dinamica. Il traffico nella zona è rimasto rallentato per permettere soccorsi e rilievi.