Incidente a San Donato, schianto tra uno scooter e una bici: un morto

Un ciclista di 47 anni è morto in un incidente sulla via Emilia a San Donato Milanese (hinterland Sud di Milano) nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 19 al confine con San Giuliano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che il 47enne sia rovinato al suolo dopo un violento impatto con uno scooter guidato da un giovane di 23 anni.

Le condizioni del ciclista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso; il 23enne, invece, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

La statale, nel tratto interessato dall'incidente, è stata chiusa al traffico in entrambe i sensi di marcia sia per consentire i soccorsi che i rilievi e ciò ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni.