Si schianta contro un palo della luce, ma esce dall'auto illeso

Si è schiantato contro un palo della luce poco prima dell’alba. Ma, fortunatamente, è rimasto illeso. È quanto accaduto a un uomo di 32 anni nella mattina di mercoledì 20 marzo. L’incidente è avvenuto in via Gioia, sotto l’hotel Crown Plaza, i cui ospiti sono stati svegliati all’improvviso da un forte botto.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Subito dopo una camionetta dei militari di passaggio si è fermata per aiutare il conducente e per iniziare a gestire il traffico a ridosso del semaforo, seppur esiguo considerata l’ora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.

Anche gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente con un’ambulanza in codice giallo, ma le condizioni del guidatore sono apparse buone. Non avendo riportato alcuna ferita il 32enne non è stato trasportato in ospedale.