Incidente in viale Fermi a Milano: grave un ragazzo, traffico in tilt

Un ragazzo di 20 anni in coma, due auto distrutte e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Enrico Fermi a Milano nella mattinata di martedì 22 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 8 all'incrocio con via Majorana, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi ma stando a una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio regolato da un semaforo. Secondo quanto appreso da MilanoToday non è escluso che il 20enne si sia sentito male mentre era alla guida e abbia quindi innescato l'incidente.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il 20enne è stato trasportato al Niguarda. Meno gravi, invece, le condizioni dei passeggeri a bordo dell'altra automobile: sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde per accertamenti.

A causa dell'incidente si sono formate code per circa un chilometro e mezzo su viale Fermi (in direzione periferia); si registrano rallentamenti (più contenuti) anche sulla carreggiata in direzione centro.