Colpito da un infarto alla guida muore dopo lo schianto contro altre vetture

Un malore l'ha colto all'improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto. Lo schianto contro alcune vetture parcheggiate è stato inevitabile, poi l'arrivo repentino dei soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, ma era troppo tardi. È avvenuto ieri, nel giorno dell'Immacolata. Un uomo di 72 anni si trovava in via Zumbini all'altezza del civico 32, in zona Barona. Erano le 15.30 quando la vittima è stata colpita da un arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Ad allertarli un passante. Ma quando l'uomo è arrivato al San Paolo, con manovra rianimatoria, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia locale sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.

Nell'impatto, oltre alle automobili parcheggiate, non sono state coinvolte altre persone, nessun ferito.