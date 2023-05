Incredibile incidente a Milano: donna si schianta contro la porta dell'Esselunga

Incredibile incidente venerdì mattina nel parcheggio dell'Esselunga di via Solari, in zona Porta Genova. Pochi attimi prima delle 10.30, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 84 anni ha perso il controllo della sua auto - una Smart bianca - e si è schiantata contro una delle porte del supermercato dopo aver abbattuto un paletto in ferro.

La vettura - lievemente danneggiata sul cofano - viaggiava a velocità moderata e la porta ha retto all'urto. L'unica persona che ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori è stata proprio l'84enne che era al volante. Medicata sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza, è stata poi accompagnata al pronto soccorso del Policlinico in codice verde, con ferite lievi.

I rilievi del singolare incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale. È verosimile - questa la pista più probabile - che la guidatrice abbia "semplicemente" sbagliato pedale e accelerato anziché frenare. Fortunatamente la Smart non ha investito clienti o dipenenti del supermercato che in quel momento si trovavano a poca distanza dal punto dello schianto.