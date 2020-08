Scappa all'alt con la Bmw, va contromano a tutta velocità in centro e sperona i carabinieri: arrestato

All'alt dei carabinieri si è dato alla fuga, viaggiando a tutta velocità per le vie del centro, in contromano, per poi speronare la gazzella. È successo nella serata di venerdì 31 luglio a Cesano Boscone, dove i militari dopo l'inseguimento e il fermo del conducente, l'hanno arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

A finire in manette un cittadino del Marocco di vent'anni, residente a Corsico, incensurato, regolare in Italia e nullafacente. Invece di fermarsi all'alt il giovane ha imboccato contromano a velocità sostenuta le vie del centro abitato di Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone. Poi, sempre nel tentativo di scappare, ha speronato il veicolo militare.

Dopo l'impatto, il ragazzo ha cercato di guadagnarsi la fuga a piedi nel bosco, ma è stato fermato dai carabinieri che sono riusciti a contenerlo nonostante facesse resistenza con calci e pugni. Dopo l'arresto è stato portato al carcere di San Vittore. L'auto da lui guidata, una Bmw Serie 1, è risultata intestata a un prestanome.