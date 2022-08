Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all'alt e si schianta

La fuga alla vista della paletta, la corsa di poche centinaia di metri - con la bimba a bordo -, poi lo schianto. Protagonista della follia una donna di 30 anni, cittadina peruviana, adesso indagata con l'accusa di guida in stato di ebrezza.

Stando a quanto ricostruito, verso le 18.30 di giovedì la Ford Focus guidata dalla 30enne è incappata in un posto di blocco della Locale di San Giuliano Milanese, diretta dal comandante Fabio Allais, sulla via Emilia. Quando gli agenti hanno intimato l'alt alla macchina, però, la conducente per tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore e si è data alla fuga, nonostante nel veicolo con lei ci fosse la figlioletta di tre anni.

All'incrocio con via Sciesa, la donna ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata frontalmente contro il guardrail, che in quel punto divide la carreggiata dagli alberi, abbattendo alcuni segnali stradali. Ad avere la peggio nello scontro è stata proprio la bimba, che è stata soccorsa dai medici del 118 e accompagnata al pronto soccorso di Melegnano, comunque in buone condizioni di salute.

È bastato poco alla Locale per capire il perché della fuga. Sottoposta all'alcoltest, la 30enne è infatti risultata positiva con un livello di alcol nel sangue di 2,30 grammi per litro, oltre quattro volte superiore al limite massimo consentito, che è di 0.50. La donna è stata quindi denunciata a piede libero.