Incidente a Milano, scappa dalla polizia col T-Max ma si schianta: grave

Prima la fuga dalla volante della polizia, poi l'incidente. Infine la corsa in ospedale. In codice rosso. Un uomo che per il momento non è ancora stato identificato è stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda dopo essere rovinato al suolo a bordo di un T-Max in via Carnia a Milano (una traversa di via Palmanova) nella notte tra domenica e lunedì 28 agosto. Feriti anche i poliziotti che lo inseguivano: per evitarlo hanno frenato bruscamente e sterzato ma sono finiti contro un palo della luce.

Tutto è accaduto poco prima delle 4 in via Palmanova a Milano, come riferito dalla questura. Una pattuglia della polizia ha tentato di fermare un uomo alla guida di un T-Max per un controllo di routine. Tuttavia, il conducente dello scooter ha aperto il gas nel tentativo di sfuggire agli agenti. Ciò ha dato inizio a un breve inseguimento che si è concluso pochi minuti dopo con un incidente: quando lo scooterista è arrivato all'altezza di via Carnia, ha cercato di effettuare una brusca manovra di cambio di corsia ma ha urtato un marciapiede ed è finito a terra sbattendo violentemente la testa.

La volante che lo inseguiva, per evitare di travolgerlo, ha frenato bruscamente e sterzato, manovra che a causa del fondo bagnato ha fatto terminare l'auto contro un palo dell'illuminazione stradale. L'uomo alla guida del T-Max è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda, le sue condizioni sono critiche. Decisamente meno gravi, invece, le condizioni dei poliziotti feriti (due uomini di 25 e 27 anni), trasportati in codice verde al San Raffaele.

Per il momento non è chiaro perché l'uomo alla guida del T-Max non abbia rispettato l'alt della volante. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura.