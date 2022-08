Scappano dalla polizia contromano, ma si schiantano e restano incastrati

Fine della corsa. Tre persone - due uomini e una donna, tutti di età tra i 25 e i 36 anni e tutti con precedenti - sono state arrestate dalla polizia al termine di una fuga spericolata finita con uno schianto frontale.

A bloccare i tre sono stati gli agenti della Polfer, che durante un'attività di controllo in zona stazione Centrale hanno notato una macchina che continuava a passare in via Gustavo Fara, come se fosse alla ricerca di qualcuno o qualcosa. Arrivati fuori da un ristorante, i tre si sono fermati e, senza sapere di essere controllati a vista, sono scesi, hanno rubato la borsa di una turista che era seduta fuori da un ristorante e si sono diretti nuovamente verso il veicolo.

A quel punto i poliziotti, in borghese, hanno intimato loro l'alt, ma per tutta risposta il gruppetto è risalito in auto e ha cercato una folle fuga contromano finendo poi per scontrarsi con un'altra macchina. I tre, incastrati a bordo della vettura, sono quindi stati bloccati e arrestati con l'accusa di furto aggravato. Nell'abitacolo sono stati trovati scalpelli, cacciaviti e altri arnesi da scasso, oltre che un telefono e un paio di occhiali rubati pochi giorni prima a Cremona.