Tir fa inversione in autostrada: schianto violentissimo con un'auto

Un'inversione di marcia da parte di un camionista ha provocato uno schianto violentissimo in autostrada. E' successo a mezzanotte meno dieci di venerdì 26 novembre sull'A4 all'altezza di Agrate Brianza, tra il casello e lo svincolo della Teem, in direzione Venezia.

Il mezzo pesante, con targa straniera, ha invertito la marcia con una manovra a dir poco azzardata. Dalla parte opposta stava arrivando un'automobile e l'impatto è stato violento ed inevitabile. L'incidente ha provocato la chiusura dell'autostrada per permettere ai soccorsi di arrivare al più presto e di liberare poi la carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno medicato l'automobilista, un uomo di cinquantasei anni, trasportandolo poi in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale di Novate Milanese.